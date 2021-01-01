СМИ рассекретили мать ребенка Вакарчука: фото

Ею оказалась 39-летняя продюсер.

В среду, 26 августа, стало известно, что солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У него родился сын, которого назвали Иваном, в честь отца музыканта.

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Однако о матери малыша ничего неизвестно, ведь артист всячески скрывает личную жизнь, но СМИ выяснили, кто родил первенца украинскому певцу. Ею оказалась 39-летняя продюсер украинского продакшена «Radioaktive Film» Евгения Яцута, компания которой занимается съемками рекламы и клипов, среди клиентов числится и группа «Океан Эльзы».

К слову, тайные отношения пары длятся больше года.

Весной текущего года Евгения была замечена беременной, а недавно она искала через социальные сети двух круглосуточных нянь.

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