Известный британский режиссер на кинофестивале в Одессе перепутал Украину с Россией

В день закрытия на Одесском кинофестивале случился скандал при участии Терри Гиллиама.

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Терри Гиллиам перепутал Украину с Россией во время своего выступления на Одесском кинофестивале. Это произошло, когда известный 80-летний британский режиссер вышел на сцену, чтобы получить статуэтку “Золотой Дюк“ за вклад в киноискусство. Видео быстро разлетелось среди пользователей Сети.

“Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!“ - обратился он к публике. После чего его поправили, и напомнили, что Одесса - это территория Украины.

Британец сказал, что потерялся в разных мирах, после чего записал видео, где поблагодарил Украину.

“Мне приятно побывать в Украине, особенно в Одессе“, - сказал он.

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