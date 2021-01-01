Известный британский режиссер на кинофестивале в Одессе перепутал Украину с Россией
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Терри Гиллиам перепутал Украину с Россией во время своего выступления на Одесском кинофестивале. Это произошло, когда известный 80-летний британский режиссер вышел на сцену, чтобы получить статуэтку “Золотой Дюк“ за вклад в киноискусство. Видео быстро разлетелось среди пользователей Сети.
“Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!“ - обратился он к публике. После чего его поправили, и напомнили, что Одесса - это территория Украины.
Британец сказал, что потерялся в разных мирах, после чего записал видео, где поблагодарил Украину.
“Мне приятно побывать в Украине, особенно в Одессе“, - сказал он.
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