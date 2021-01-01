"Я, "Побєда" і Берлін": когда выйдет фильм по книге Кузьмы Скрябина

На презентации фильма в рамках Одесского кинофестиваля создатели поделились подробностями съемок.

Фильм по книге Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябин) “Я, “Побєда“ і Берлін“ появится на экранах страны уже весной 2022 года. Такую дату назвали создатели картины во время презентации картины в рамках 12-го Одесского международного кинофестиваля.

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На презентации съемочная команда рассказала о работе над картиной, а также приоткрыла некоторые секреты. Так, в фильме прозвучат песни Кузьмы в исполнении популярных украинских исполнителей. В записи 15 каверов приняли участие “Один в каное“, ТНМК, Джамала, MONATIK, Тина Кароль и другие. По словам режиссера картины Алексея Терентьева, они надеются, что каверы дадут второе дыхание песням и сделают их вновь хитами, которые будут звучать на радиостанциях.

Мария Стопник и Иван Блиндар - исполнители главных ролей в фильме "Я, "Побєда" і Берлін" Пресс-служба

Журналистам удалось пообщаться с исполнителями главных ролей в фильме актерами Иванов Блиндаром и Марией Стопник. Иван поделился, каким зрители увидят Кузьму в картине.

«Каждый из нас видел Андрея Кузьму и знает его по-своему. Мы хотели объединить все эти моменты из жизни каждого из нас и сделать такой сборный образ Кузьмы молодого и с элементами Кузьмы, которого мы знаем уже во взрослом возрасте. Я надеюсь нам удалось. И нам очень хотелось, чтобы его творчество продолжало жить, и чтобы молодые поколения узнали, каким он был и вдохновлялись им», - рассказал актер.

Поскольку действие картины происходит в 90-е, то перед зрителями предстанет молодой и еще неизвестный многим Кузьма. Создатели картины постарались сохранить его молодую энергию, легкость на подъем с мудростью. Кстати, на протяжении работы над фильмом с командой сотрудничала жена покойного Кузьмы Светлана.

Автор: Ксения Бреславская

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