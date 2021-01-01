Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Я, "Побєда" і Берлін": когда выйдет фильм по книге Кузьмы СкрябинаЭксклюзив

Комментариев: 0
На презентации фильма в рамках Одесского кинофестиваля создатели поделились подробностями съемок.
"Я, "Побєда" і Берлін": когда выйдет фильм по книге Кузьмы Скрябина
"Я, "Побєда" і Берлін": когда выйдет фильм по книге Кузьмы Скрябина
Пресс-служба

Фильм по книге Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябин) “Я, “Побєда“ і Берлін“ появится на экранах страны уже весной 2022 года. Такую дату назвали создатели картины во время презентации картины в рамках 12-го Одесского международного кинофестиваля.

Читай также: 10 лучших хитов Кузьмы Скрябина

На презентации съемочная команда рассказала о работе над картиной, а также приоткрыла некоторые секреты. Так, в фильме прозвучат песни Кузьмы в исполнении популярных украинских исполнителей. В записи 15 каверов приняли участие “Один в каное“, ТНМК, Джамала, MONATIK, Тина Кароль и другие. По словам режиссера картины Алексея Терентьева, они надеются, что каверы дадут второе дыхание песням и сделают их вновь хитами, которые будут звучать на радиостанциях.

Мария Стопник и Иван Блиндар - исполнители главных ролей в фильме
Мария Стопник и Иван Блиндар - исполнители главных ролей в фильме "Я, "Побєда" і Берлін"
Пресс-служба

Журналистам удалось пообщаться с исполнителями главных ролей в фильме актерами Иванов Блиндаром и Марией Стопник. Иван поделился, каким зрители увидят Кузьму в картине.

«Каждый из нас видел Андрея Кузьму и знает его по-своему. Мы хотели объединить все эти моменты из жизни каждого из нас и сделать такой сборный образ Кузьмы молодого и с элементами Кузьмы, которого мы знаем уже во взрослом возрасте. Я надеюсь нам удалось. И нам очень хотелось, чтобы его творчество продолжало жить, и чтобы молодые поколения узнали, каким он был и вдохновлялись им», - рассказал актер.

Поскольку действие картины происходит в 90-е, то перед зрителями предстанет молодой и еще неизвестный многим Кузьма. Создатели картины постарались сохранить его молодую энергию, легкость на подъем с мудростью. Кстати, на протяжении работы над фильмом с командой сотрудничала жена покойного Кузьмы Светлана.

Автор: Ксения Бреславская

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Кузьма Скрябин, фильм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь