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День рождения Кузьмы Скрябина: ТОП-10 лучших хитов украинского артиста

Вспоминаем самые популярные композиции украинской группы "Скрябин".
День рождения Кузьмы Скрябина: ТОП-10 лучших хитов украинского артиста
День рождения Кузьмы Скрябина: ТОП-10 лучших хитов украинского артиста
facebook.com/skryabinofficial

Во вторник, 17 августа, известный украинский исполнитель, ведущий, продюсер и писатель Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма Скрябин, мог бы отпраздновать свой 53-й день рождения.

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Уже 6 лет лидера музыкального коллектива “Скрябин“ нет с нами. 2 февраля 2015 года он погиб в ДТП в Днепропетровской области. У Андрея осталась дочь Мария-Барбара, супруга Светлана и множество песен, которые по сей день звучат в исполнении его коллег.

В честь дня рождения Кузьмы Скрябина Ivona предлагает вспомнить десять самых популярных хитов знаменитого украинского артиста!

  • “Старі фотографії“

  • “Мовчати“

  • “Люди як кораблі“

  • “Кинули“

  • “Спи собі сама“

  • “Падай“

  • “Маршрутка“

  • “Кольорова“

  • “Мам“

  • “Випускний“

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Теги: Кузьма Скрябин, Скрябин, Андрей Кузьменко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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