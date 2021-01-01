День рождения Кузьмы Скрябина: ТОП-10 лучших хитов украинского артиста
Во вторник, 17 августа, известный украинский исполнитель, ведущий, продюсер и писатель Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма Скрябин, мог бы отпраздновать свой 53-й день рождения.
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Уже 6 лет лидера музыкального коллектива “Скрябин“ нет с нами. 2 февраля 2015 года он погиб в ДТП в Днепропетровской области. У Андрея осталась дочь Мария-Барбара, супруга Светлана и множество песен, которые по сей день звучат в исполнении его коллег.
В честь дня рождения Кузьмы Скрябина Ivona предлагает вспомнить десять самых популярных хитов знаменитого украинского артиста!
- “Старі фотографії“
- “Мовчати“
- “Люди як кораблі“
- “Кинули“
- “Спи собі сама“
- “Падай“
- “Маршрутка“
- “Кольорова“
- “Мам“
- “Випускний“
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