Светлана Бабийчук продолжила дело звездного супруга.

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Вдова Кузьмы Скрябина рассказала, чем занимается после смерти мужа. Светлана Бабийчук активно продолжает дело артиста. Об этом она рассказала в программе “Светская жизнь“.

Сейчас должен состояться фестиваль Андрея, вскоре по книге должен выйти фильм. Очень много всего. Это чрезвычайно тяжело. Бывают дни, когда ты неделю этим всем проникаешься и потом никакой, но время есть время, – поделилась Бабийчук.

Светлана также основала благотворительный фонд, чтобы помогать детским домам, больницам, заниматься волонтерской деятельностью и поддерживать украинских военных, как это делал Андрей Кузьменко.

Накануне мама Кузьмы Скрябина рассказала, чем внучка Барбара напоминает ей сына.

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