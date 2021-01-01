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ТОП-10 патриотических песен ко Дню Независимости

Праздничная подборка треков от украинских исполнителей.
ТОП-10 патриотических песен ко Дню Независимости
ТОП-10 патриотических песен ко Дню Независимости
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Во вторник, 24 августа состоится грандиозное празднование 30-летия Украины. Именно в этот день 1991 года было объявлено о Независимости нашей страны.

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Накануне праздника Ivona решила с читателями вспомнить самые яркие хиты современных артистов об Украине. Слушаем вместе подборку патриотических песен ко Дню Независимости!

  • Скрябин – «Сам собі країна»

  • Тина Кароль и участники «Голос. Діти» - «Україна - це ти»

  • Катя Бужинская – «Як у нас на Україні»

  • СКАЙ – «Україно»

  • Океан Эльзы – «Човен»

  • ТИК – «Люби ти Україну!»

  • Pianoбой – «Вітчизна»

  • Ирина Федишин – «Україна»

  • Злата Огневич – «Pray for Ukraine»

  • MOZGI – «999»

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Теги: украинские песни, День Независимости Украины, Океан Эльзы, Тина Кароль, Скрябин, Злата Огневич
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Источник: ivonа bigmir)net

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