ТОП-10 патриотических песен ко Дню Независимости
Праздничная подборка треков от украинских исполнителей.
Во вторник, 24 августа состоится грандиозное празднование 30-летия Украины. Именно в этот день 1991 года было объявлено о Независимости нашей страны.
Читай также: ТОП-5 украинских песен, которые слушают во всем мире
Накануне праздника Ivona решила с читателями вспомнить самые яркие хиты современных артистов об Украине. Слушаем вместе подборку патриотических песен ко Дню Независимости!
- Скрябин – «Сам собі країна»
- Тина Кароль и участники «Голос. Діти» - «Україна - це ти»
- Катя Бужинская – «Як у нас на Україні»
- СКАЙ – «Україно»
- Океан Эльзы – «Човен»
- ТИК – «Люби ти Україну!»
- Pianoбой – «Вітчизна»
- Ирина Федишин – «Україна»
- Злата Огневич – «Pray for Ukraine»
- MOZGI – «999»
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.