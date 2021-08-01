Назван самый «кассовый» актер Голливуда

Фильмы с его участием неоднократно становились лидерами кинопроката.

В Голливуде появился новый обладатель титула самого «кассового» актера. По подсчетам издания Deadline, такой титул достался 75-летнему Сильвестру Сталлоне после выхода в прокат картины «Отряд самоубийц: Миссия на вылет». В супергеройском фильме, который за первый викенд собрал более 70 миллионов долларов в США, Сталлоне сыграл Короля Акул.

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Сильвестру принадлежит необычный рекорд кассовых сборов. Фильмы с его участием каждое десятилетие становились лидерами кинопроката. Так, в 70-х годах на первой строчке был «Рэмбо». В 80-х номером один по сборам были картины «Рокки» и «Рэмбо: Первая кровь». В 90-х в кинопрокате лидировал «Скалолаз». В 2000-х на первое место вышел «Гонщик» . В 2010-х кинопрокат возглавил фильм «Неудержимые». И в 2020-х лидером по сборам стал «Отряд самоибийц: Миссия на вылет».

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