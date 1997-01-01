Олимпийские игры в Токио: Парвиз Насибов принес Украине второе «серебро»

Борец завоевал восьмую медаль для Украины.

В среду, 4 августа 2021 года, на Олимпийских играх в Токио разыгран комплект наград среди борцов греко-римского стиля в категории до 67 кг. Украину в этой дисциплине представлял 22-летний Парвиз Насибов. Его оппонентом стал чемпион Азии 2019 года — Мохаммад Реза Герай из Ирана.

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Украинский борец весь бой пытался сдержать атаку противника, но одержать победу не сумел. Он завоевал серебреную медаль, заняв второе место.

Отметим, что в полуфинале украинец победил Ахмеда Эль-Саеда Хегази из Египта – 7:6. По ходу схватки Насибов проигрывал 0:6, но сумел вырвать победу. На старте турнира Насибов победил Фредрика Бьеррехуса из Дании – 5:1. В четвертьфинале одолел вице-чемпиона мира, представителя ОКР Артема Суркова.

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