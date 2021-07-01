HBO выпустит сериал-пародию о королевской семье.

В сети появился трейлер мультсериала о принце Джордже instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Американская компания HBO выпустит мультипликационное шоу о сыне Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Джордже. На создание мультсериала под названием «Принц» (The Prince) компанию вдохновил американский писатель и продюсер Гари Джанетти, который занимается созданием мемов о членах королевской семьи, пишет Deadline.

К слову, родственников принца Джорджа озвучат известные актеры и продюсер мультсериала Джанетти, который станет голосом старшего сына принца Уильяма:

Принц Гарри – Орландо Блум;

Меган Маркл – Кондола Рашад;

Королева Елизавета II – Фрэнсис де ла Тур;

Кейт Миддлтон – Люси Панч;

Принц Уильям – Иван Реон;

Принц Чарльз и принц Филип – Дэн Стивенс.

Кроме того, в сериале есть приглашенные звезды. Среди них – Энди Коэн, Брэд Горески, Келли Рипа, Пол Андерсон, Сэмюэл Барнетт, Саша Дхаван, Гарсель Бове, Эрика Джейн, Дорит Кемсли, Тедди Мелленкамп, Кайл Ричардс и Лиза Ринна.

Отметим, что 29 июля состоится премьера сериала «Принц». Его представляют, как язвительный и сатирический взгляд на жизнь принца Джорджа Кембриджского, преодолевавшего испытания и невзгоды королевской семьи.

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