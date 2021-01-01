40-летний кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут на аукционе

Ожидается, что за такой необычный лот можно выручить от 500 фунтов стерлингов.

В Великобритании собираются продать на аукционе кусок торта 40-летней давности. Выпечку приготовили еще в 1981 году по случаю свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза.

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Как сообщает BBC, сначала этот кусочек вручили одной из служанок королевы-матери в Кларенс-хаусе Мойре Смит. Женщине удалось сохранить покрытие кондитерского изделия в хорошем состоянии с помощью пищевой пленки и жестяной коробки.

Этот ломтик принадлежал семье Мойры до 2008 года, а потом его купил коллекционер, который теперь продает торт через аукцион Доминика Винтера в Сайренсестере, графство Глостершир. Ожидается, что изделие выставят на продажу 11 августа и за него смогут выручить около 500 фунтов стерлингов (18,6 тысяч гривен).

Отметим, что на свадьбу Дианы и Чарльза приготовили аж 23 торта. Основной многослойный фруктовый торт весил 102 килограмма. А кусок, который хранила Мойра, был вырезан из торта для прислуги Кларенс-хауса.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза Getty Images

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