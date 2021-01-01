40-летний кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут на аукционе
В Великобритании собираются продать на аукционе кусок торта 40-летней давности. Выпечку приготовили еще в 1981 году по случаю свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза.
Читай также: СМИ рассекретили стоимость дома Меган Маркл и принца Гарри
Как сообщает BBC, сначала этот кусочек вручили одной из служанок королевы-матери в Кларенс-хаусе Мойре Смит. Женщине удалось сохранить покрытие кондитерского изделия в хорошем состоянии с помощью пищевой пленки и жестяной коробки.
Этот ломтик принадлежал семье Мойры до 2008 года, а потом его купил коллекционер, который теперь продает торт через аукцион Доминика Винтера в Сайренсестере, графство Глостершир. Ожидается, что изделие выставят на продажу 11 августа и за него смогут выручить около 500 фунтов стерлингов (18,6 тысяч гривен).
Отметим, что на свадьбу Дианы и Чарльза приготовили аж 23 торта. Основной многослойный фруктовый торт весил 102 килограмма. А кусок, который хранила Мойра, был вырезан из торта для прислуги Кларенс-хауса.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Певице Келли Кларксон после развода придется платить алименты экс-мужу
- Рекордсмены по количеству участий в Олимпийских играх
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил