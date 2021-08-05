На фестивале «Файне місто» выступят российские группы

СБУ разрешила российским группам выступить на фестивале в Тернополе.

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На днях стартовал международный музыкальный фестиваль «Файне місто» в Тернополе, на котором выступят музыкальные коллективы из России. СБУ не нашла оснований, чтобы запретить им выступать на территории Украины.

«Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале «Файне місто», завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет», – отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Поэтому на фестиваль в Тернополь приедут такие российские музыканты: Louna, «Порнофильмы», Wildways, Anacondaz и обслуживающий их персонал. Всего – 37 человек.

Стоит отметить, что группа «Порнофильмы» приезжала на фестиваль «Файне місто» не первый раз. Они выступали на нем в 2017 и 2018 годах, а группа Wildways в 2019 году.

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