Шесть обвинений: певицу Шакиру могут посадить в тюрьму

Знаменитость обвиняют в неуплате налогов.

На днях стало известно, что прокуратура Барселоны завершила расследование в деле певицы Шакиры, которое длилось больше трех лет. Ее обвиняют в неуплате 14,5 миллиона евро налогов, пишет El Pais.

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Отмечается, что артистка престала платить в бюджет Испании с 2012 по 2014 год, несмотря на обязательство это делать из-за наличия здесь налогового резидентства. Если человек живет в этой стране не менее шести месяцев плюс один день, то он должен платить налоги.

Шакира утверждает, что в эти года находилась на Багамах и может предоставить доказательства. И додала, что Испанию посещала изредка. Но налоговиков ей не удалось переубедить, и они заявляют, что певица жила в Барселоне с футболистом Пике с 2010 года, а поездки на гастроли считаются командировкой, после которой она возвращалась жить в Барселону. Также они сообщают, что доказательств ее перебивания на Багамах не существует.

Судья города Асплугас-да-Любрагат заключил, что Шакира недоплатила 14,5 миллиона евро налога на личный доход и корпоративного налога. А также обвинил ее в использовании ряд «компаний-прокладок» для сокрытия своих доходов. Против нее выдвинули шесть обвинений в налоговых преступлениях. Если ее вину докажут — ей грозит тюремный срок.

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