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Рианна и ее бойфренд устроили свидание на балконе в эпатажных образах

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Романтика в большом городе.
Рианна и ASAP Rocky
Рианна и ASAP Rocky
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Если вы не знаете, как удивить своего партнера, устройте ему свидание на балконе, как это сделал ASAP Rocky для Рианны. Если вам надоели рестораны, парки и прочие шумные места, так почему же не устроить что-то необычное и романтичное дома? ASAP Rocky и Рианна поступили именно так.

Рианна и ASAP Rocky
Рианна и ASAP Rocky
getty Images

Звездная пара организовала романтик на балконе квартиры в Бронксе. И это получилось очень ярко. Ри была в розовой шубе с разноцветными абстрактными разводами. А Раким в меховой неоново-зеленой шапке-ушанке. Экстравагантности этой парочке влюбленных точно не занимать!

Рианна и ASAP Rocky
Рианна и ASAP Rocky
getty Images

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Теги: Рианна
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Источник: ivоna bigmir)net

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