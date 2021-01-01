"Это конец": Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались

Актриса сделала неожиданное заявление.

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Героиня первого сезона шоу “Холостячка“, украинская актриса Ксения Мишина разорвала отношения с Александром Эллертом, которого выбрала в финале реалити. Пара была вместе чуть меньше года. Свое решение Ксения опубликовала в Instagram.

“Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение“, - объявила артистка.

Александр Эллерт не остался в стороне, и в своей манере отреагировал на расставание с Мишиной. Артист опубликовал скриншот с Википедии с подробным описанием слова “драма“.

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