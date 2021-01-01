Роман с Вакарчуком: 23-летняя певица рассказала об их отношениях

Узнайте, что сказала Виталина Мусиенко об отношениях со Святославом Вокарчуком.

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Украинская певица и участница шоу «Голос країни» Виталина Мусиенко, где Вакарчук был ее наставником, призналась, что пыталась избежать комментариев по поводу их отношений, но решила ответить, дабы развеять слухи.

«Мне даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом, потому что любые мои комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни я воспринимаю серьезно. Я с уважением отношусь к журналистской работе, но плохие новости всегда воспринимаю всерьез. Так, ранее писали, что Святослав Вакарчук стал для меня отцом во время проекта «Голос країни», а сейчас нам приписывают роман. Все что мне остается, это купить поп-корн и смотреть, что будет дальше», — сказала певица.

Девушка добавила, что артист является для нее наставником, по сей день, который помогает ей строить успешную карьеру певицы:

«Поскольку мы не теряли с ним связь после шоу, он понимал, что это не просто девочка, которая попала случайно на «Голос країни». Святослав видел, что я хочу работать и, наверное, поэтому мне повезло попасть в проект «Оранжерея», — отметила артистка.

Также Виталина прокомментировала личную жизнь Вокарчука:

«Мы со Святославом не общаемся на такие темы. Даже если бы и общались, никто бы не узнал об этом. У нас дружеские отношения. Я знаю, что он взрослый человек и что он принимает решения, которые для него правильные. Я его поддерживаю в этом. По поводу общения с бывшей женой, я бы не хотела это комментировать. Это не мое дело», — сказала Виталина.

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