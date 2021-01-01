Прах легендарной Жа Жа Габор захоронили спустя 5 лет после смерти

Церемония захоронения состоялась в столице Венгрии.

В Будапеште состоялась церемония захоронения голливудской кинодивы венгерского происхождения Жа Жа Габор. Урну с прахом актрисы, которая умерла еще 5 лет назад, доставил на ее родину девятый супруг Габор – 78-летний Фредерик фон Анхальт. Об этом сообщает BBC.

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По словам Фредерика, его покойная супруга хотела провести остаток своих дней в родной Венгрии. Поэтому мужчина решил таким образом осуществить мечту актрисы. Во время строгих ограничений фон Анхальту удалось лично перевезти прах супруги через Лондон и Германию.

Последний путь Габор ее муж превратил в настоящий праздник. Урна с ее прахом летела в самолете первым классом с икрой и шампанским. А во время захоронения на самом большом кладбище Керепеши играл цыганский оркестр.

Прах Жа Жа Габор захоронили в Венгрии Getty Images

Прах Жа Жа Габор захоронили в Венгрии Getty Images

Прах Жа Жа Габор захоронили в Венгрии Getty Images

Прах Жа Жа Габор захоронили в Венгрии Getty Images

Отметим, что актриса умерла 18 декабря 2016 года в возрасте 99 лет. После кремации четверть праха Жа Жа Габор была погребена в США.

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