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Джей Ло и Бен Аффлек прогуливаются в обнимку в одинаковых нарядах

Это любовь!
Джей Ло и Бен Аффлек
Джей Ло и Бен Аффлек
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То, что Джей Ло и Бен Аффлек воссоединились, уже не вызывает абсолютно никаких сомнений: пару то и дело ловят папарацци, когда они нежно обнимаются и держатся за руки. 

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Так, сегодня влюбленные решили для прогулки по Хэптонсу выбрать парные образы, отдав предпочтение спортивному стилю. Джей Ло остановилась на молочном свитшоте, который заправила в брюки. А Бен отдал предпочтение худи чуть светлее оттенка, чем у его возлюбленной. Завершили похожие наряды одинаковыми белоснежными кедами. Смотрится стильно, а уж как романтично!

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Теги: Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
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Источник: Ivonа bigmir)net

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