Монатик показал фото первого поцелуя с женой

Артист трогательно поздравил супругу с годовщиной чугунной свадьбы.

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В четверг, 1 июля 2021 года, известный певец и танцор Дмитрий Монатик празднует годовщину свадьбы с женой Ириной. О радостном событии артист сообщил на своей страничке в Инстаграм, где трогательно поздравил супругу, обнародовав первое фото их поцелуя.

Также под фото певец признался жене в любви и поблагодарил за совместную жизнь. Супруги состоят в браке ровно шесть лет и сегодня отмечают чугунную свадьбу.

«13 лет тому назад. Луцк. Наш первый шуточный поцелуй на твоём 22-ом дне рождения оказался совсем не шуткой! Спустя 3 года мы начали встречаться, говорить обо всем на свете, мечтать, смеяться до колик в животе. Начали верить друг в друга и вместе поверили, что есть хорошие, прекрасные люди в тогда ещё чужом и незнакомом Киеве. Сегодня ровно 6 лет назад мы стали семьей официально. Хотя, мне кажется, мы стали ей как раз после этого поцелуя! Ты подарила мне двух лучших пацанов, которыми я горжусь с каждым днём все больше. С каждым днём все сильнее восторгаясь тобой. Думал, буду искать тебя, целую жизнь... вот и нашёл... целую жизнь!!! Люблю тебя, Ирина, прозрачно, безгранично и бесконечно. Свадьба чугунная-головы юные», - подписал пост певец.

Кроме того, на своей станице в Инстаграм жена Монатика Ирина опубликовала архивные кадры с их росписи.

«Официальный день нашей семьи 01.07.2015! Нам официально 6 лет, а вместе мы уже целых 10 лет. Люблю тебя, моя Вечность», - подписала снимки Ирина.

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