Богиня красоты: Ирина Шейк в абсолютно прозрачном платье

Соблазнительный образ супермодели.

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Ирина Шейк по праву считается одной из самых красивых и соблазнительных моделей современности. Звезда умело подбирает вещи так, чтобы выглядеть сексуально, но при этом без капли пошлости. На этот раз ей удалось подчеркнуть свою роскошную фигуру с помощью прозрачного платья, которое при всей открытости смотрится сдержанно.

Ирина Шейк BACKGRID

Ирина надела прозрачную тунику поверх белоснежного бикини на завязках — образ был выбран для съемок рекламной кампании Revolve. Для самых смелых - идеальный пляжный лук.

Ирина Шейк BACKGRID

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