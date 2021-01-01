Богиня красоты: Ирина Шейк в абсолютно прозрачном платье
Соблазнительный образ супермодели.
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Ирина Шейк по праву считается одной из самых красивых и соблазнительных моделей современности. Звезда умело подбирает вещи так, чтобы выглядеть сексуально, но при этом без капли пошлости. На этот раз ей удалось подчеркнуть свою роскошную фигуру с помощью прозрачного платья, которое при всей открытости смотрится сдержанно.
Ирина надела прозрачную тунику поверх белоснежного бикини на завязках — образ был выбран для съемок рекламной кампании Revolve. Для самых смелых - идеальный пляжный лук.
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