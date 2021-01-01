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Джей Ло в комбинезоне с самым модным принтом этого лета

Тай-дай на пике популярности.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
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На сцене Дженнифер Лопес - настоящая поп-королева, которая блистает в самых эпатажных нарядах в свете софитов, но в повседневной жизни певица отдает предпочтение более лаконичным, удобным и комфортным образам.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
BACKGRID

К примеру, для семейной прогулки в компании своих сыновей артистка выбрала спортивный комбинезон, раскрашенный акварельными разводами в модной технике тай-дай. В ближайшее время этот тренд точно не собирается сдавать оборотов - летом актуальность подобных принтов зашкаливает. Повседневный образ Джей дополнила белыми кроссовками с контрастной розовой вставкой и сумкой с эффектом омбре, переходящим от белого к нежно-голубому оттенку. 

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
BACKGRID

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Теги: Дженнифер Лопес, образы звезд, модные комбинезоны
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Источник: Ivonа bigmir)net

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