Джей Ло в комбинезоне с самым модным принтом этого лета

Тай-дай на пике популярности.

Читай также: Кендалл Дженнер в самых модных джинсах сезона

На сцене Дженнифер Лопес - настоящая поп-королева, которая блистает в самых эпатажных нарядах в свете софитов, но в повседневной жизни певица отдает предпочтение более лаконичным, удобным и комфортным образам.

Дженнифер Лопес BACKGRID

К примеру, для семейной прогулки в компании своих сыновей артистка выбрала спортивный комбинезон, раскрашенный акварельными разводами в модной технике тай-дай. В ближайшее время этот тренд точно не собирается сдавать оборотов - летом актуальность подобных принтов зашкаливает. Повседневный образ Джей дополнила белыми кроссовками с контрастной розовой вставкой и сумкой с эффектом омбре, переходящим от белого к нежно-голубому оттенку.

Дженнифер Лопес BACKGRID

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.