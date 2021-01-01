Кендалл Дженнер в самых модных джинсах сезона

Простой и стильный образ супермодели.

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Кендалл Дженнер отправилась на матч NBA, чтобы поддержать своего бойфренда, баскетболиста Девина Букера. Для игры в Стейплс-центр она выбрала комфортный и практичный образ.

Кендалл Дженнер BACKGRID

25-летняя модель надела топ с принтом и темно-серые джинсы-клеш с завышенной талией (такой фасон сейчас особенно актуален). Образ она дополнила ботильонами на устойчивом каблуке, миниатюрной сумкой Louis Vuitton, солнцезащитными очками и золотыми украшениями. Получилось просто и одновременно очень стильно.

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