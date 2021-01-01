Осторожно, горячо: Меган Фокс в очень провокационном образе
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Одна из самых сексуальных голливудских актрис, успевшая стать новой иконой стиля, продолжает восхищать поклонников новыми эффектными выходами. В этот раз звезда отправилась со своим бойфрендом на концерт. Для выхода она составила, казалось бы, простой, но при этом такой горячий аутфит.
Меган выбрала облегающий топ шоколадно-коричневого оттенка, который заправила в латексные легинсы с завышенной талией, акцентировав внимание на тонкой талии и стройных ногах. Образ актриса завершила нейлоновой сумкой Prada и босоножками из прозрачной сетки.
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