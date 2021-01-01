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Осторожно, горячо: Меган Фокс в очень провокационном образе

Меган Фокс продолжает удивлять поклонников смелыми и стильными образами.
Меган Фокс
Меган Фокс
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Одна из самых сексуальных голливудских актрис, успевшая стать новой иконой стиля, продолжает восхищать поклонников новыми эффектными выходами. В этот раз звезда отправилась со своим бойфрендом на концерт. Для выхода она составила, казалось бы, простой, но при этом такой горячий аутфит.

Меган Фокс
Меган Фокс
LEGION MEDIA

Меган выбрала облегающий топ шоколадно-коричневого оттенка, который заправила в латексные легинсы с завышенной талией, акцентировав внимание на тонкой талии и стройных ногах. Образ актриса завершила нейлоновой сумкой Prada и босоножками из прозрачной сетки.

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Теги: Меган Фокс, образы звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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