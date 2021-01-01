Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Шарлиз Терон в очень короткой юбке на премьере нового «Форсажа»

Актриса выбрала очень смелый образ.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Pinterest

Читай также: Словно невеста: Анджелина Джоли в безупречном белом платье

На днях прошел показ блокбастера «Форсаж 9», организованный в поддержку проекта Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP). В этот день все взгляды были прикованы к Шарлиз Терон — 45-летняя актриса появилась перед зрителями в очень эффектном образе.

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Getty Images

Для мероприятия Терон выбрала классическую белую рубашку и черную мини-юбку. Лаконичный аутфит звезда дополнила ботильонами на каблуке и черным клатчем Dior. Алая помада и зачесанные назад светлые волосы сделали этот образ еще более притягательным.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Шарлиз Терон, модные образы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь