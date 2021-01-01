Шарлиз Терон в очень короткой юбке на премьере нового «Форсажа»

Актриса выбрала очень смелый образ.

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На днях прошел показ блокбастера «Форсаж 9», организованный в поддержку проекта Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP). В этот день все взгляды были прикованы к Шарлиз Терон — 45-летняя актриса появилась перед зрителями в очень эффектном образе.

Шарлиз Терон Getty Images

Для мероприятия Терон выбрала классическую белую рубашку и черную мини-юбку. Лаконичный аутфит звезда дополнила ботильонами на каблуке и черным клатчем Dior. Алая помада и зачесанные назад светлые волосы сделали этот образ еще более притягательным.

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