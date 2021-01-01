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Молодая Моника: Дева Кассель в образе звездной мамы

16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась для рекламы D&G.
Моника Беллуччи и Дева Кассель
Моника Беллуччи и Дева Кассель
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Дева стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana. Съемки проходили в Портофино, и для них Деве Кассель подобрали сиренево-цветочное платье с рюшами, в котором она еще больше похожа на свою маму (как две капли воды!).

Более того, маму и дочь объединяет не только внешнее сходство, но еще и дружба с Доменико Дольче и Стефано Габбаной. В 90-х их лицом была Моника, а Дева продолжает эту традицию сейчас.

Дева Кассель
Дева Кассель
Legion-media
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Legion-media

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Теги: Дева Кассель, Моника Беллуччи
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Источник: ivonа bigmir)net

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