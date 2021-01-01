Платье, которое делает талию осиной: показывает Леди Гага
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Сейчас Леди Гага принимает участие в съемках фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи», где ей досталась главная роль. Картина пропитана эпохой стиля 80-х. Судя по всему, актрисе очень по душе такое модное направление, раз она все чаще и чаще стала появляться на публике в образах, отсылающих к тому времени.
Гага была замечена на прогулке по Нью-Йорку, для которой она выбрала узкое платье с объемными рукавами-фонариками, декольте в форме “сердечка“ и соблазнительным разрезом. Пышный верх визуально сузил талию, сделав ее буквально “осиной“ - прекрасная находка для тех, кто любит подчеркивать прелести фигуры.
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