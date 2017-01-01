Жена Андрея Джеджулы подхватила COVID-19 после родов
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Юлия Леус заболела коронавирусом через четыре месяца после родов. На своей странице в Инстаграм девушка рассказала, что заразилась коронавирусом от свекра, который жил с ними в последнее время.
«Думала, что меня обошло, да и негде было подцепить, была слишком осторожна. Всю беременность просидела дома и сейчас только прогулки с крохой», – поделилась Юлия.
Леус не скрывает своего возмущения из-за того, что вся семья скрывала от нее болезнь отца мужа. Юлия считает, что родные вели себя неправильно, поскольку она могла заразить коронавирусом близких и дочь Аделину, которая появилась на свет в конце февраля.
«Как узнала, ревела два часа, очень боялась за ангелочка», – рассказала Юлия Леус.
Также звездная супруга рассказала, что тяжело переносит коронавирус: ее часто тошнит и постоянно першит горло. Она не стала ложиться в больницу, и соблюдает режим самоизоляции. Пока Юлия болеет, о дочери заботится ее муж.
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