Жена Андрея Джеджулы подхватила COVID-19 после родов

Жена известного шоумена Андрея Джеджулы заболела коронавирусом.

Андрея Джеджула и Юлия Леус instagram.com/yla__yla

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Юлия Леус заболела коронавирусом через четыре месяца после родов. На своей странице в Инстаграм девушка рассказала, что заразилась коронавирусом от свекра, который жил с ними в последнее время.

«Думала, что меня обошло, да и негде было подцепить, была слишком осторожна. Всю беременность просидела дома и сейчас только прогулки с крохой», – поделилась Юлия.

Леус не скрывает своего возмущения из-за того, что вся семья скрывала от нее болезнь отца мужа. Юлия считает, что родные вели себя неправильно, поскольку она могла заразить коронавирусом близких и дочь Аделину, которая появилась на свет в конце февраля.

«Как узнала, ревела два часа, очень боялась за ангелочка», – рассказала Юлия Леус.

Также звездная супруга рассказала, что тяжело переносит коронавирус: ее часто тошнит и постоянно першит горло. Она не стала ложиться в больницу, и соблюдает режим самоизоляции. Пока Юлия болеет, о дочери заботится ее муж.

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