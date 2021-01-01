Фестиваль Atlas Weekend пройдет с 5 по 11 июля 2021 под открытым небом на ВДНХ.

Кто выступит на Фестивале Atlas Weekend в этом году? Pinterest.com

Из-за пандемии ранее запланированные формат и лайнап с западными артистами переносятся на 2022 год. НО это не помешает отлично провести время, ведь в этом году фестиваль пройдет в формате Friends Edition. Это значит, что большую часть лайнапа составят украинские артисты и исполнители из ближнего зарубежья.

Хедлайнерами заявлена группа из Великобритании DJ Fatboy Slim (Великобритания), DJ Snake, а также Валерий Меладзе.

Также выступят следующие группы: The Hardkiss, “Бумбокс“, Brainstorm, Океан Ельзи, Бумбокс, Антитела, ЛСП, Tommy Cash, Порнофильмы, Brainstorm, Onuka, Shortparis, Ляпис-98, Alyona Alyona, Один в каноэ, 5’Nizza, ДахаБраха, Пошлая Молли, Ramil’, Kazka, Go_A, Intelligency, DaKooka.

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