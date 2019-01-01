Афиша событий Киева: куда пойти 28 июня – 4 июля в столице

Еще не знаете, чем разбавить летние будни – читайте наш материал.

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Еще одна неделя начинается с выходного понедельника, поэтому советуем не сидеть дома, а посещать интересные события. Куда пойти в Киеве 28 июня – 4 июля – читай в нашем материале.

Афиша мероприятий Киева 28 июня – 4 июля Куда пойти в Киеве: концерт группы "НеАнгелы" пресс-служба

Концерт группы «НеАнгелы»

Когда и где: 28 июня, 20.00, Bakkara River Party,

28 июня, 20.00, Bakkara River Party, Сколько: 1000-2200 грн

Несмотря на то, что группа «НеАнгелы» прекратила свое существования, девушки готовы еще раз порадовать поклонников своим творчеством. Так, уже в понедельник Слава и Виктория представят зрелищное шоу от главного женского дуэта страны и исполнят хиты, полюбившиеся многим.

Экспериментариум Куда пойти с ребенком: Экспериментариум depositphotos.com

Когда и где: 22.06 – 31.07, с 10.00 до 20.00,

22.06 – 31.07, с 10.00 до 20.00, Сколько: 130-810 грн

Экспериментариум – это место, где наука становится интересной. Все посетители могут попасть на экскурсии и научно-популярные шоу «Реактив шоу», «Тесла шоу», «Эксперименты на кухне», «Лаборатория звука», «Кристаломания», «Крио-лаборатория». Дети охотно занимаются в научных кружках, участвуют в мастер-классах, квестах, играх и конкурсах.

Концерт Олега Скрипки и НАОНІ-оркестра

Когда и где: 30 июня, 19.00, Международный центр культуры и искусств,

30 июня, 19.00, Международный центр культуры и искусств, Сколько: 350-1490 грн

Олег Скрипка и НАОНІ-оркестр собираются порадовать украинцев новой программой. Этот творческий союз полюбился украинцами и успешно дает концерты уже более 5 лет. Сочетание настоящего рок-н-ролла и украинской классики – такой сильный тандем можно услышать только от фронтмена группы “Vопли Vидоплясова“ Олега Скрипки и НАОНІ-оркестра, музыканты которого играют более чем на 40 народных инструментах.

Вечерняя прогулка на яхте по Днепру Куда пойти в Киеве: прогулка на яхте по Днепру depositphotos.com

Когда и где: 1 июля, 19.00, старт в яхт-клубе “Крейсерском“,

1 июля, 19.00, старт в яхт-клубе “Крейсерском“, Сколько: 645 грн

Как отдохнуть от работы, пыльного города и подготовиться к выходным? Лучший вариант, который подарит релакс, отличное настроение и десятки отличных фото для соцсетей – вечерняя прогулка на яхте по Днепру. Вы сможете насладиться закатом солнца на воде, выпить бокал игристого и послушать забавные истории от капитана яхты.

Спектакль «Азбука хороших манер»

Когда и где: 3 июля, 11.00, Театр на Михайловской,

3 июля, 11.00, Театр на Михайловской, Сколько: 200 грн

Спектакль «Азбука хороших манер» учит не только необходимым правилам хорошего поведения и вежливого общения с друзьями и взрослыми, но и напоминает о таких важных вещах, как настоящая дружба, умение говорить правду и всегда оставаться порядочным человеком. Разве кому-то интересно изучать скучные правила хорошего поведения? Нашим героями Толику и Оли, это точно не интересно! Они часто оскорбляют не только друг друга, но и своего вежливого кота Мурчика. Однако однажды им поступает необычное приглашение, которое круто меняет их озорные жизни.

Rock Battle UA Куда пойти в Киеве: Rock Battle UA пресс-служба

Когда и где: 4 июля, 19.00, Docker-G pub,

4 июля, 19.00, Docker-G pub, Сколько: 100-400 грн

Рок-вечеринки Rock Battle UA возвращаются. 4 июля музыкальные группы будут сражаться за место в полуфинале Rock Battle UA. Организаторы обещают еще больше драйва, эмоций и много приятных сюрпризов для гостей.

Автор: Ксения Бреславская

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