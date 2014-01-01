Куда поехать на День молодежи: подборка событий в городах Украины

Интересно ближайшие выходные можно в разных городах страны.

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Уже в это воскресенье, 27 июня, в Украине будут отмечать День молодежи. Традиционно, к этому празднику во многих городах Украины проходят интересные концерты и фестивали. Где состоятся самые интересные на День молодежи, расскажет Ivona.

День молодежи 2021: лучшие события в Украине День молодежи 2021 в Житомире: Пикник на День молодежи zt-rada.gov.ua

Пикник идей на День молодежи в Житомире

Когда: 27 июня,

27 июня, Где: Гидропарк

Мероприятия ко Дню молодежи в Житомире проходят с 23 июня, однако самые массовые и интересные состоятся 27 июня. Так, на Гидропарке состоится Пикник ко Дню молодежи. В рамках мероприятия мастер-классы по иностранным языкам, хореографии, актерскому мастерству, робототехнике, средневековому бою и прочие, фото-сушка, показ фильмов, ярмарка хенд-мейда, выступление DJ Veterano – Party, выступления музыкальных групп, световое и огненное шоу.

Фестиваль молодежи во Львове День молодежи 2021 во Львове: Фестиваль молодежи arenalviv.com.ua

Когда: 25-28 июня,

25-28 июня, Где: Арена Львов

Во Львове ко Дню молодежи проведут Фестиваль молодежи. На протяжение 4 дней на Арене Львов пройдут спортивные турниры, ярмарки уличной еды, большой тест-драйв автомобилей, DJ-парад, концерты кавер-групп, фестиваль мороженого и т.д.

День молодежи в Харькове

Когда: 25 и 27 июня,

25 и 27 июня, Где: сад Шевченко и площадь Свободы

День молодежи в Харькове начнут отмечать уже сегодня, 25 июня. Так, в саду Шевченко выступят диджеи. А 27 июня на площади Свободы состоится флешмоб и концерт. Для харьковчан и гостей города на площади выступят группы «MOZGI», «Take five», «Льюис Кэрролл Бенд», «Dream West», исполнители Shagakov, VВенникова, Алучана Феджи, а европейский хитмейкер VANOTEK исполнит хиты, которые известны всей Украине.

Молодежь fest Полтава 2021

Когда: 27 июня, с 10.00 до 23.00

27 июня, с 10.00 до 23.00 Где: парк Петровского, парк “Победа“, парк “Независимости“

В Полтаве решили ко Дню молодежи провести фестиваль, причем он будет проходить на нескольких локациях. В рамках фестиваля пройдут соревнования по лазертагу, фестиваль уличных танцев, кино под открытым небом и т.д.

MotoOpenFest 2021 в Киеве День молодежи в Киеве: MotoOpenFest instagram.com/yarmarok.info

Когда: 25-27 июня,

25-27 июня, Где: парк “Муромец“ и Арка Дружбы народов

А в Киеве в День молодежи пройдет MotoOpenFest, который посетить стоит не только тем, кто интересуется мотокультурой. Для любителей мотоциклов на фестивале состоятся соревнования по квадро и мотоспорту, экстремальные шоу-программы и тест-драйвы. Не фанаты мотоциклов могут насладиться выступлением Бez Обмежень, Ляпис-98, Мачете, Друга Ріка, Скрябин&Юркеш, Табула Раса, ТАРТАК, Моторролла и других.

Автор: Ксения Бреславская

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