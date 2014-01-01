Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Куда поехать на День молодежи: подборка событий в городах Украины

Комментариев: 0
Интересно ближайшие выходные можно в разных городах страны.
День молодежи 2021: лучшие события в Украине
День молодежи 2021: лучшие события в Украине
depositphotos.com

Читай также: ТОП-3 идеи для летних выходных: куда поехать в Украине

Уже в это воскресенье, 27 июня, в Украине будут отмечать День молодежи. Традиционно, к этому празднику во многих городах Украины проходят интересные концерты и фестивали. Где состоятся самые интересные на День молодежи, расскажет Ivona.

День молодежи 2021: лучшие события в Украине
День молодежи 2021 в Житомире: Пикник на День молодежи
День молодежи 2021 в Житомире: Пикник на День молодежи
zt-rada.gov.ua

Пикник идей на День молодежи в Житомире

  • Когда: 27 июня,
  • Где: Гидропарк

Мероприятия ко Дню молодежи в Житомире проходят с 23 июня, однако самые массовые и интересные состоятся 27 июня. Так, на Гидропарке состоится Пикник ко Дню молодежи. В рамках мероприятия мастер-классы по иностранным языкам, хореографии, актерскому мастерству, робототехнике, средневековому бою и прочие, фото-сушка, показ фильмов, ярмарка хенд-мейда, выступление DJ Veterano – Party, выступления музыкальных групп, световое и огненное шоу.

Фестиваль молодежи во Львове
День молодежи 2021 во Львове: Фестиваль молодежи
День молодежи 2021 во Львове: Фестиваль молодежи
arenalviv.com.ua

  • Когда: 25-28 июня,
  • Где: Арена Львов

Во Львове ко Дню молодежи проведут Фестиваль молодежи. На протяжение 4 дней на Арене Львов пройдут спортивные турниры, ярмарки уличной еды, большой тест-драйв автомобилей, DJ-парад, концерты кавер-групп, фестиваль мороженого и т.д.

День молодежи в Харькове

  • Когда: 25 и 27 июня,
  • Где: сад Шевченко и площадь Свободы

День молодежи в Харькове начнут отмечать уже сегодня, 25 июня. Так, в саду Шевченко выступят диджеи. А 27 июня на площади Свободы состоится флешмоб и концерт. Для харьковчан и гостей города на площади выступят группы «MOZGI», «Take five», «Льюис Кэрролл Бенд», «Dream West», исполнители Shagakov, VВенникова, Алучана Феджи, а европейский хитмейкер VANOTEK исполнит хиты, которые известны всей Украине.

Молодежь fest Полтава 2021

  • Когда: 27 июня, с 10.00 до 23.00
  • Где: парк Петровского, парк “Победа“, парк “Независимости“

В Полтаве решили ко Дню молодежи провести фестиваль, причем он будет проходить на нескольких локациях. В рамках фестиваля пройдут соревнования по лазертагу, фестиваль уличных танцев, кино под открытым небом и т.д.

MotoOpenFest 2021 в Киеве
День молодежи в Киеве: MotoOpenFest
День молодежи в Киеве: MotoOpenFest
instagram.com/yarmarok.info

  • Когда: 25-27 июня,
  • Где: парк “Муромец“ и Арка Дружбы народов

А в Киеве в День молодежи пройдет MotoOpenFest, который посетить стоит не только тем, кто интересуется мотокультурой. Для любителей мотоциклов на фестивале состоятся соревнования по квадро и мотоспорту, экстремальные шоу-программы и тест-драйвы. Не фанаты мотоциклов могут насладиться выступлением Бez Обмежень, Ляпис-98, Мачете, Друга Ріка, Скрябин&Юркеш, Табула Раса, ТАРТАК, Моторролла и других.

Автор: Ксения Бреславская

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: день молодежи, день молодежи в украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь