Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой

Святослав Вакарчук заявил, что разводится с женой.

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Украинский музыкант и фронтмен группы “Океан Эльзы“ Святослав Вакарчук разошелся с женой Лялей Фонаревой. Пара вместе была более 20 лет.

Этой новостью артист поделился на своей странице в Facebook:

Стоит отметить, что в Ляли от предыдущего брака есть дочь Диана, с которой у Святослава сложились теплые отношения. Кроме того, Диана работает в команде Вакарчука.

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