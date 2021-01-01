Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой
Святослав Вакарчук заявил, что разводится с женой.
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Украинский музыкант и фронтмен группы “Океан Эльзы“ Святослав Вакарчук разошелся с женой Лялей Фонаревой. Пара вместе была более 20 лет.
Этой новостью артист поделился на своей странице в Facebook:
Стоит отметить, что в Ляли от предыдущего брака есть дочь Диана, с которой у Святослава сложились теплые отношения. Кроме того, Диана работает в команде Вакарчука.
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