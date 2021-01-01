Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой

Святослав Вакарчук заявил, что разводится с женой.
Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева
Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева
Pinterest

Читай также: «Ты мое море»: Екатерина Кухар нежно поздравила мужа с 34-летием

Украинский музыкант и фронтмен группы “Океан Эльзы“  Святослав Вакарчук разошелся с женой Лялей Фонаревой. Пара вместе была более 20 лет.

Этой новостью артист поделился на своей странице в  Facebook:

Стоит отметить, что в Ляли от предыдущего брака есть дочь Диана, с которой у Святослава сложились теплые отношения. Кроме того, Диана работает в команде Вакарчука. 

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Святослав Вакарчук, звездные разводы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь