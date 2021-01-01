Как реагировать на парня/девушку своего ребенка: Советы Александра Педана

Звездный отец Александр Педан опубликовал в соцсети полезный пост для родителей.

Известный украинский ведущий, шоумен и блогер Александр Педан продолжает делиться публикациями на тему своего отцовства. Звездный папа часто публикует свежие снимки или видео со своей 16-летней дочерью Лерой и 4-летним сыном Марком.

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Недавно на своей странице в Инстаграм 39-летний артист ответил на один из часто задаваемых вопросов знакомых и подписчиков. У Александра часто интересуются, как он отреагирует, когда дочь приведет в дом своего парня.

«Последние 3 года все друзья говорят: «Ну что, ты купил ружье, чтобы отстреливать парней своей дочери?». Скажу так: мне кажется, этого бояться не надо. Нам повезло. У нас есть двое детей. Самая большая проблема обычно в семьях, где один ребенок, и родители боятся ее отпустить», - написал ведущий.

По мнению Александра, родители обязаны научить ребенка ответственности и быть настоящим хозяином или хозяйкой. Также детям нужно помочь в выборе профессии. Однако, не стоит боятся того, что ребенок когда-то уйдет из семьи.

«Считаю, что мы должны дать детям только помощь в обучении, в выборе профессии, конечно, наше тепло, научить быть хозяйкой, если это девушка, или хозяином, если это парень, нести ответственность и тому подобное. Но точно не бояться за то, что ребенок, когда уйдет из семьи».

В конце поста шоумен подсказал родителям, как нужно вести себя при ребенке. Педан отметил, что поведение папы и мамы будет воспринято детьми как единственно правильное. Если в семье здоровые отношения, то не стоит переживать, что у дочери или сына появится не подходящий парень или девушка.

«Мы прототипы для детей. Семья - пример того, как ребенок будет считать правильным строить свои отношения. Поэтому всегда помните - все, что вы говорите при ребенке, как вы общаетесь друг с другом, как вы любите и выражаете свои эмоции, будет воспринято ребенком как единственно правильное. Поэтому в семье, где здоровые отношения, не стоит переживать», - подытожил звезда Нового канала.

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