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«Ты мое море»: Екатерина Кухар нежно поздравила мужа с 34-летием

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Судья «Танцев со звездами» посвятила новую публикацию Александру Стоянову.
«Ты мое море»: Екатерина Кухар нежно поздравила мужа с 34-летием
«Ты мое море»: Екатерина Кухар нежно поздравила мужа с 34-летием
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Судья популярного проекта «Танцы со звездами», а с недавних пор еще и директор Киевского государственного хореографического училища, Екатерина Кухар очаровала поклонников трогательной публикацией по случаю дня рождения ее мужа. 10 июня Александру Стоянову исполнилось 34 года.

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На своей странице в Инстаграм знаменитая балерина опубликовала новую фотографию с именинником. На свежем снимке Екатерина в кружевном корсете обнимает мужа за руку. А Александр в белой рубашке и черных брюках стоит спиной к камере и с любовью смотрит на жену. Нежный кадр Кухар дополнила трогательными словами из песни «Ты мое море» певицы Лолиты.

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Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов
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Источник: ivonа bigmir)net

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