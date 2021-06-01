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Украинские актеры в детстве: как выглядели герои шоу «Мамахохотала»

Комментариев: 7
Ко Дню защиты детей актеры шоу «Мамахохотала» на НЛО TV показали себя маленьких.
Украинские актеры в детстве: как выглядели звезды «Мамахохотала»
Украинские актеры в детстве: как выглядели звезды «Мамахохотала»
instagram.com/mamahohotala/?

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Сегодня, 1 июня, отмечают Международный день защиты детей. В связи с праздником, актеры шоу «Мамахохотала» решили вспомнить, как выглядели в детстве и поделились забавными снимками.

Среди памятных картинок даже нашлись фото в одинаковых образах. Так, например, Ира Хоменко и Аня Гресь позировали в похожих веночках и вышиванках. Актриса Алиса Тункевич выбрала для себя более серьезный вариант и фотографировалась в форме.

Как выглядели Ирина Хоменко и Аня Гресь в детстве
Как выглядели Ирина Хоменко и Аня Гресь в детстве
пресс-служба
 
Как выглядели Алиса Тункевич и Женя Янович в детстве
Как выглядели Алиса Тункевич и Женя Янович в детстве
пресс-служба

Мужчины студии в детстве предпочитали случайные фото, а подготовленные фотосессии. Так Дима Андриенко позировал сразу с двумя девочками, а Юра Громовой показывал, что расческа у него появилась уже во взрослом возрасте. В то время как Вова Кравчук, Игорь и Леша Ревы с фото смотрят серьезным взглядом, Женя Янович напоминает, что уже лето и время подумать про отпуск.

Как выглядели Дима Андриенко и Юра Громовой в детстве
Как выглядели Дима Андриенко и Юра Громовой в детстве
пресс-служба
 
Как выглядели в детстве Иван Мелашенко и Владимир Кравчук
Как выглядели в детстве Иван Мелашенко и Владимир Кравчук
Пресс-служба
 
Как выглядели в детстве Игорь и Алексей Ревы
Как выглядели в детстве Игорь и Алексей Ревы
пресс-служба

Продюсер и актер студии Ваня Мелашенко доказывает, что лучший парикмахер – это природа, и за время между своими фото он успел из блондина превратиться в брюнета. «Мамахохотала» не обошлись без шуток, фото Маслюка взяли с концертного номера под названием «Діти обговорюють батьків в дитячій кімнаті», хотя кто их знает, возможно Олег в детстве именно так и выглядел.

Как выглядел в детстве Олег Маслюк
Как выглядел в детстве Олег Маслюк
пресс-служба

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Теги: международный день защиты детей, Мамахохотала, украинские актеры
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  02.06.2021, 18:08
Оценка:  0
гость
Срань господня эти хахляцкие знаменитости, отправьте их на восточный фронт!
ботокс75  (аноним)  01.06.2021, 22:28
Оценка:  -1
ботокс75
Антибес - ты педик года!
Чисто ватная порода!!
Тебя гей родил по пьяни!!!
Через дупу на диване!!!!
))))))))))))!!!!!!!!!! !!!!
Антибес  (аноним)  01.06.2021, 22:26
Оценка:  -1
Антибес
В детстве меня называли петушок, а сейчас п...дор!))))
oca  (аноним)  01.06.2021, 15:42
Оценка:  0
oca
Пацаны играют хорошо и шутки прикольные, а девчата с близнецами слабоваты.
oca  (аноним)  01.06.2021, 15:37
Оценка:  0
oca
Шутки у них прикольные, но девчата и близнецы играют плохо. остальным - зачет.
русский  (аноним)  01.06.2021, 14:32
Оценка:  -1
русский
И ныне я хохочу, и что?
Антибес    01.06.2021, 12:46
Оценка:  +1
Антибес
Они и сейчас и тогда выглядят одинаково.Как дебилы.
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