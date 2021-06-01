Украинские актеры в детстве: как выглядели герои шоу «Мамахохотала»
Читай также: Международный день защиты детей: дата и традиции праздника
Сегодня, 1 июня, отмечают Международный день защиты детей. В связи с праздником, актеры шоу «Мамахохотала» решили вспомнить, как выглядели в детстве и поделились забавными снимками.
Среди памятных картинок даже нашлись фото в одинаковых образах. Так, например, Ира Хоменко и Аня Гресь позировали в похожих веночках и вышиванках. Актриса Алиса Тункевич выбрала для себя более серьезный вариант и фотографировалась в форме.
Мужчины студии в детстве предпочитали случайные фото, а подготовленные фотосессии. Так Дима Андриенко позировал сразу с двумя девочками, а Юра Громовой показывал, что расческа у него появилась уже во взрослом возрасте. В то время как Вова Кравчук, Игорь и Леша Ревы с фото смотрят серьезным взглядом, Женя Янович напоминает, что уже лето и время подумать про отпуск.
Продюсер и актер студии Ваня Мелашенко доказывает, что лучший парикмахер – это природа, и за время между своими фото он успел из блондина превратиться в брюнета. «Мамахохотала» не обошлись без шуток, фото Маслюка взяли с концертного номера под названием «Діти обговорюють батьків в дитячій кімнаті», хотя кто их знает, возможно Олег в детстве именно так и выглядел.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- «Океан Эльзы» и alyona alyona выпустили трек ко Дню защиты детей
- Чем занять ребенка летом: 5 идей для родителей
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
Чисто ватная порода!!
Тебя гей родил по пьяни!!!
Через дупу на диване!!!!
))))))))))))!!!!!!!!!! !!!!