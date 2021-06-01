Украинские актеры в детстве: как выглядели герои шоу «Мамахохотала»

Ко Дню защиты детей актеры шоу «Мамахохотала» на НЛО TV показали себя маленьких.

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Сегодня, 1 июня, отмечают Международный день защиты детей. В связи с праздником, актеры шоу «Мамахохотала» решили вспомнить, как выглядели в детстве и поделились забавными снимками.

Среди памятных картинок даже нашлись фото в одинаковых образах. Так, например, Ира Хоменко и Аня Гресь позировали в похожих веночках и вышиванках. Актриса Алиса Тункевич выбрала для себя более серьезный вариант и фотографировалась в форме.

Как выглядели Ирина Хоменко и Аня Гресь в детстве пресс-служба

Как выглядели Алиса Тункевич и Женя Янович в детстве пресс-служба

Мужчины студии в детстве предпочитали случайные фото, а подготовленные фотосессии. Так Дима Андриенко позировал сразу с двумя девочками, а Юра Громовой показывал, что расческа у него появилась уже во взрослом возрасте. В то время как Вова Кравчук, Игорь и Леша Ревы с фото смотрят серьезным взглядом, Женя Янович напоминает, что уже лето и время подумать про отпуск.

Как выглядели Дима Андриенко и Юра Громовой в детстве пресс-служба

Как выглядели в детстве Иван Мелашенко и Владимир Кравчук Пресс-служба

Как выглядели в детстве Игорь и Алексей Ревы пресс-служба

Продюсер и актер студии Ваня Мелашенко доказывает, что лучший парикмахер – это природа, и за время между своими фото он успел из блондина превратиться в брюнета. «Мамахохотала» не обошлись без шуток, фото Маслюка взяли с концертного номера под названием «Діти обговорюють батьків в дитячій кімнаті», хотя кто их знает, возможно Олег в детстве именно так и выглядел.

Как выглядел в детстве Олег Маслюк пресс-служба

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