1 июня 2020 мир отмечает Международный день детей

Узнайте историю праздника и как поздравить малышей с их днем в 2020 году!

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и InstagramМеждународный день детей (International Children's Day) во многих странах отмечается в первый день лета. Ivona напоминает, что праздник нам знаком как Международный день защиты детей. Также в этот день есть повод для еще одного праздника - это Всемирный день родителей.

В 2020 году праздничный детский день приходится на понедельник. Этот праздник является одним из самых старых среди международных праздников. Учредили его в 1949 году, а в 1950 году провели впервые в 51 стране мира.

Международный день защиты детей: история возникновения

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В первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей (International Children's Day). Этот праздник нам знаком как Международный день защиты детей.



Международный день детей - один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня.

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения детской конференции в Женеве.

Символ праздника

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У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки – красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. А знак Земли, размещенный в центре, - это символ нашего общего дома.

Открытки и поздравления с Международным днем защиты детей

Дети - радость, дети - счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, мирным, беззаветным.

Пусть у каждого ребенка -

У мальчишек, у девчонок -

Будет все: семья и кров,

Где живут уют, любовь!

***

Пусть счастливы будут все дети на свете,

Смеются, поют, веселятся гурьбой.

Пусть ласково солнышко в небе всем светит

И миром наполнится шар наш земной.

***

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Любите детишек, поменьше ругайте,

Дарите любовь им и солнечный свет,

Почаще целуйте их и обнимайте,

Тогда они счастье подарят в ответ!

Желаю всем деткам отличного детства,

Игрушек побольше и вкусных конфет,

Не знать никогда ни печали, ни бедствий

И счастливо в мире прожить много лет!

***

Пускай на целом белом свете

Будут счастливы все дети!

Пусть всегда и всем детишкам

Дарится любовь с излишком,

Пусть их каждый уважает,

Прав никто не нарушает!

Дети - вот цветы надежды,

Так ласкайте их и нежьте!

***

Для детей сегодня праздник,

Много сладостей, конфет,

Каждый пусть ребенок станет

Лаской близких обогрет!

Защитить ребенка должен

Папа, мама, брат и дед.

Нашу жизнь они продолжат,

Их дороже в мире нет!

Пусть ребенок счастлив будет,

Много радости, любви.

На пути он не встречает

Ни печали, ни беды!

Ранее мы рассказывали, когда в июне 2020 будет солнечное затмение.

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