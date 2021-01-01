Дмитрий Комаров впервые отправился в экспедицию с супругой

В новом выпуске «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» ведущий покажет свой отдых с Александрой Кучеренко на «украинских Мальдивах».

В воскресенье, 30 мая, на «1+1» выйдет новый выпуск проекта «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», в котором главный путешественник страны покажет отдых на «украинских Мальдивах» - острове Джарылгач – и познакомится с украинским Робинзоно Крузо.

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В новой программе Комаров приготовил особенный сюрприз для зрителей. Впервые он поедет на съемки со своей супругой Александрой Кучеренко. Оператор Александр Дмитриев тоже взял свою семью: супругу Ирину Спиридонову и 5-летнюю дочь Алису. Впервые Александр будет не оператором, а героем нового выпуска.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим Пресс-служба 1+1

Джарылгач – это самый большой остров в Украине. Здесь 42 км жемчужных пляжей и прозрачная вода. Этот морской залив – один из самых чистых в нашей стране. Дельфины подходят к самому берегу, а в глубине острова обитает множество диких животных, ведь эта территория – заповедная. Остров не даром сравнивают с Мальдивами – пейзажи здесь словно из журналов про райский отдых. Но в отличие от элитного курорта, на Джарылгаче по-прежнему можно найти уединенные места, где сполна можно насладиться красотой природы.

«Для меня это настоящее чудо, настоящая сказка и гордость, что у нас есть такие места. Нужно пользоваться тем, что подарила нам наша родная страна и наша природа. Нужно беречь это и наслаждаться красотой. Не обязательно ехать в Турцию, Египет или на Мальдивы, чтобы быть счастливым. Это можно делать и у нас дома», – поделился Дмитрий Комаров.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим Пресс-служба 1+1

Есть здесь и своя достопримечательность – знаменитый маяк, визитная карточка острова. Что его связывает с Эйфелевой башней и какой невероятный вид открывается с его вершины, телезрители увидят в программе.

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Учитывая, что Джарылгач – заповедник и привычного сервиса здесь нет, чтобы создать комфортные условия своим родным, Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев взяли с собой целый грузовик вещей. Как подключить холодильник на необитаемом острове? Дмитрий комаров расскажет и покажет, как создать комфорт для семейного отдыха в дикой природе, на «украинских Мальдивах», и поделится своими лайфхаками.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим Пресс-служба 1+1

Несмотря на то, что остров считается необитаемым, здесь уже 12 лет живет монах-отшельник, словно украинский Робинзон Крузо. Дмитрий Комаров познакомился с ним еще в 2009 году, когда как журналист печатных СМИ готовил репортаж. Как сейчас живет монах-отшельник на острове – смотрите в новом выпуске.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим Пресс-служба 1+1

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