Украинский фильм получил награду на Берлинском кинофестивале

Кинолента «Стоп-Земля» победила в одной из номинаций.

Украинская кинолента «Стоп-Земля» режиссера Екатерины Горностай одержала победу на Берлинском кинофестивале. Об этом сообщается на официальной странице «Берлинале 2021» в Facebook.

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Фильм о школьнице из Киева победил в номинации «Generation 14plus». Картина рассказывает о выпускнице одной из столичных школ Маше и ее друзьях.

Жюри «Берлинале 2021» признало фильм «Стоп-Земля» лучшим в своей категории за «подлинную историю взросления» и «уверенное освещение важных темы, которые нравятся молодежи».

Отметим, что для режиссера Екатерины Горностай эта картина стала дебютной. Свою награду в виде статуэтки «Хрустальный медведь» Екатерина получит во время церемонии награждения «Берлинале», которая состоится с 9 по 20 июня.

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