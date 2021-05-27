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Украинский фильм получил награду на Берлинском кинофестивале

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Кинолента «Стоп-Земля» победила в одной из номинаций.
Украинский фильм получил награду на Берлинском кинофестивале
Украинский фильм получил награду на Берлинском кинофестивале
facebook.com/kateryna.gornostai

Украинская кинолента «Стоп-Земля» режиссера Екатерины Горностай одержала победу на Берлинском кинофестивале. Об этом сообщается на официальной странице «Берлинале 2021» в Facebook.

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Фильм о школьнице из Киева победил в номинации «Generation 14plus». Картина рассказывает о выпускнице одной из столичных школ Маше и ее друзьях.

Жюри «Берлинале 2021» признало фильм «Стоп-Земля» лучшим в своей категории за  «подлинную историю взросления» и «уверенное освещение важных темы, которые нравятся молодежи».

Отметим, что для режиссера Екатерины Горностай эта картина стала дебютной. Свою награду в виде статуэтки «Хрустальный медведь» Екатерина получит во время церемонии награждения «Берлинале», которая состоится с 9 по 20 июня.

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Теги: Берлинале, украинские фильмы, Берлинский кинофестиваль
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ВасяизИванова  (аноним)  27.05.2021, 23:08
Оценка:  0
ВасяизИванова
Смотрю только фильмы про росс. мусоров и пержу!
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