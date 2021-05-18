«Евровидение 2021»: Кто объявит баллы от Украины
Глашатаем от Украины станет трехкратная участница Нацотборов на «Евровидение».
Стало известно, кто объявит баллы от Украины «Евровидении 2021». На официальной странице «Суспільного» в Инстаграм назвали имя глашатая нашей страны. Согласно публикации, в прямом эфире финала 22 мая о результатах голосования украинского жюри расскажет певица TAYANNA.
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Отметим, что артистка трижды участвовала в Нацотборах на «Евровидение». В 2009 году она была финалисткой в составе группы «Горячий шоколад». А в 2017 и 2018 годах занимала второе место после O.Torvald и Melovin.
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