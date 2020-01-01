Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости
Читай также: «Я счастлив в любви»: Генри Кавилл впервые высказался о личной жизни
По данным СМИ, церемония бракосочетания Арианы Гранде и Далтона Гомеса прошла еще в выходные. На торжестве присутствовали только родственники и близкие друзья: всего менее 20 человек. Свадьба состоялась в доме артистки в Калифорнии, где влюбленные произнесли клятвы верности.
Представитель певицы прокомментировал радостное событие так:
«Они поженились. Это было крохотное и интимное мероприятие. Комната была такой счастливой и полной любви. Пара и обе семьи не могли быть счастливее».
Ариана Гранде и Далтон Гомес познакомились в 2020 году, когда артистка подыскивала себе новый особняк, и обратилась в компанию, в которой работает Гомес. Близкое окружение Гранде сообщает, что девушка влюбилась мгновенно и стала инициатором их первой встречи. А уже в декабре 2020 года Ариана на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с кольцом на пальце и подписала его так: «Навсегда и дольше».
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Тина Кароль отказалась выступать на “Славянском базаре“ в Беларуси
- “Мисс Вселенная 2021“: кто стал победительницей конкурса красоты
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.