Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости

Американская певица Ариана Гранде связала себя узами брака с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом.

Ариана Гранде gettyimages.com

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По данным СМИ, церемония бракосочетания Арианы Гранде и Далтона Гомеса прошла еще в выходные. На торжестве присутствовали только родственники и близкие друзья: всего менее 20 человек. Свадьба состоялась в доме артистки в Калифорнии, где влюбленные произнесли клятвы верности.

Представитель певицы прокомментировал радостное событие так:

«Они поженились. Это было крохотное и интимное мероприятие. Комната была такой счастливой и полной любви. Пара и обе семьи не могли быть счастливее».

Ариана Гранде и Далтон Гомес познакомились в 2020 году, когда артистка подыскивала себе новый особняк, и обратилась в компанию, в которой работает Гомес. Близкое окружение Гранде сообщает, что девушка влюбилась мгновенно и стала инициатором их первой встречи. А уже в декабре 2020 года Ариана на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с кольцом на пальце и подписала его так: «Навсегда и дольше».

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