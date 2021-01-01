«Я счастлив в любви»: Генри Кавилл впервые высказался о личной жизни

Звезда сериала «Ведьмак» обнародовал гневное обращение к тем, кто критикует его новую девушку.

Месяц назад британский актер Генри Кавилл опубликовал в Инстаграм фотографию, где он играет в шахматы с неизвестной девушкой. Внимательные пользователи Сети предположили, что это новая возлюбленная звезды «Ведьмака» и «Лиги справедливости», а также выяснили, что незнакомку зовут Натали Вискузо. 31-летняя красотка работает в киностудии Legendary Entertainment.

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А на днях 37-летний актер официально подтвердил слухи о романе с Натали. Генри обнародовал свежее фото с прогулки с Вискузо и дополнил его гневным обращением к подписчикам. Исполнителю роли Шерлока Холмса в фильме «Энола Холмс» надоело, что в Сети обсуждают его личную жизнь и критикуют его избранницу. Артист заявил, что он счастлив в любви и хотел бы, чтобы поклонники перестали сплетничать на тему его отношений. Отметим, что в Сети ходят слухи о нетрадиционной ориентации кинозвезды. Поговаривают, что Генри встречается с Натали только из-за ее высокой должности на киностудии.

«Дорогие фанаты и подписчики, я хотел бы сделать небольшое объявление. Я заметил, что в последнее время наблюдается некоторая неприязнь в обществе. Это становится все более распространенным в моем ленте. Было много, назовем это пока домыслами, о моей личной жизни и профессиональном партнерстве. Сейчас, хотя я действительно ценю энтузиазм и поддержку тех самых людей, которые «спекулируют», дошло до того, что мне нужно было что-то сказать, что само по себе плохо. Итак, вам, кто выражает свое пренебрежение и демонстрирует свое недовольство удивительным разнообразием способов, пора остановиться. Я знаю, что может быть забавно рассуждать, сплетничать и нырять в наши личные дела, но ваша «страсть» неуместна и причиняет вред людям, о которых я больше всего забочусь. Даже ваши самые консервативные негативные предположения о моей личной и профессиональной жизни просто не соответствуют действительности. Давайте вместе примем этот век социального просвещения и будем двигаться вперед с позитивом. Я очень счастлив в любви и в жизни. Я был бы безмерно благодарен, если бы вы были счастливы со мной. Если вы не можете заставить себя быть счастливыми со мной, то, по крайней мере, постарайтесь гордиться собой и стать лучшей версией себя», - написал Кавилл.

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