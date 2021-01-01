Тина Кароль отказалась выступать на «Славянском базаре» в Беларуси

Украинская певица Тина Кароль опровергла информацию о том, что будет выступать на «Славянском базаре 2021».

Тина Кароль instagram.com/tina_karol

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Несмотря на то, что в эфире белорусского телеканала Тина Кароль заявила о том, что приедет на концерт в Беларусь, сейчас она отрицает свои слова. Представители звезды опровергли ее слова, отметив, что Тина приедет в Беларусь с сольными концертами, но не на «Славянский базар».

«Вопрос об участии Тины Кароль в Славянском базаре 2021 был задан каналом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопрос, певица имела в виду, что собирается в будущем приехать в Беларусь со своими сольными концертами. Участие певицы в фестивале «Славянский базар-2021» не запланировано», – ответили у Тины.

Напомним, что вокруг «Славянского базара», который проходит при поддержке президента Александра Лукашенко, разразился скандал. Дело в том, что белорусы призывают зарубежных артистов игнорировать приглашения на белорусские фестивали. Таким образом белорусы выражают свое несогласие с режимом действующего президента.

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