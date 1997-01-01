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Известно, кому достанется многомиллионное наследство принца Филиппа

Большая часть наследства покойного принца Филиппа достанется лишь одному человеку.

Принц Филипп
Принц Филипп
gettyimages.com

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По данным СМИ, практически все состояние принца Филиппа унаследовала королева Елизавета II. Стоит отметить, что детей и внуков принц Филипп так же не обделил, однако основную часть получит именно Елизавета II.

Как пишет Daily Express, имущество принца Филиппа составляет коллекция произведений искусства, редкие антикварные книги и множество ценных подарков, которые ему сделали в частном порядке.

Свое состояние в 30 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов долларов) герцог Эдинбургский заработал во время службы на флоте. Также принц Филипп получал зарплату, как член монаршей семьи.

Принц Филипп и Елизавета II
Принц Филипп и Елизавета II
gettyimages.com

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Теги: принц Филипп, наследство, новости, королевская семья
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Источник: ivonа bigmir)net

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