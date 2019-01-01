О скандальном разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут фильм
Скандальный развод голливудского актера Джонни Деппа с актрисой Эмбер Херд ляжет в основу трехсерийного документального фильма. Об этом сообщает Daily Mail.
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По данным издания, над проектом, который получил название «Depp vs Heard» (Депп против Херд), совместно работают продюсерская компания Optomen и британский канал ITV. Съемки начались еще летом прошлого года в США и Великобритании.
«Это слишком громкая и сенсационная история, чтобы не исследовать ее», — отметил источник издания.
Напомним, что Эмбер обвинила Деппа в домашнем насилии. В конце осени 2020 года Джонни проиграл первое дело в Лондонском суде. 57-летнему актеру пришлось выплатить экс-жене более миллиона долларов. Депп пытался оспорить решение суда, но получил отказ. Знаменитость намерен еще раз судиться с Херд, но на этот раз в США.
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