О скандальном разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут фильм

В трехсерийной документальной ленте покажут судебное разбирательство бывших супругов.

Скандальный развод голливудского актера Джонни Деппа с актрисой Эмбер Херд ляжет в основу трехсерийного документального фильма. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным издания, над проектом, который получил название «Depp vs Heard» (Депп против Херд), совместно работают продюсерская компания Optomen и британский канал ITV. Съемки начались еще летом прошлого года в США и Великобритании.

«Это слишком громкая и сенсационная история, чтобы не исследовать ее», — отметил источник издания.

Напомним, что Эмбер обвинила Деппа в домашнем насилии. В конце осени 2020 года Джонни проиграл первое дело в Лондонском суде. 57-летнему актеру пришлось выплатить экс-жене более миллиона долларов. Депп пытался оспорить решение суда, но получил отказ. Знаменитость намерен еще раз судиться с Херд, но на этот раз в США.

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