Съемками байопика займутся создатели нашумевшего сериала «Молодой Папа».

Об Одри Хепберн снимут сериал по книге ее сына Getty images

Об одной из самых величайших киноактрис Голливуда, обладательнице «Оскара» Одри Хепберн снимут биографический сериал. По данным издания Varyety, производством проекта будет заниматься итальянская кинокомпания Wildside, которая ранее участвовала в съемках сериала «Молодой Папа».

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Сценаристом байопика станет Жаклин Хойт. Женщина имеет опыт работы над сериалами «C.S.I. Место преступления», «Оставленные», «Хорошая жена» и «Диетлэнд». Отмечается, что сценарий будет основан на книге сына Одри Хепберн, Луки Дотти и журналиста Луиджи Спинолы.

В сериале обещают показать «годы становления» Хепберн. Скорее всего, речь идет о конце 40-х годов и начале 50-х. Предположительно, мы увидим переезд Одри в Лондон, получение главной роли в бродвейском мюзикле «Жижи и триумф актрисы после фильма «Римские каникулы».

На когда запланирована премьера байопика и кто войдет в актерский состав, киностудия Wildside пока держит в тайне.

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