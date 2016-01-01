«Мисс Вселенная»: Представительнице Украины не дают визу в США

«Мисс Украина» Елизавета Ястремская может не попасть на конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет 16 мая в США.

Участие Елизаветы Ястремской в конкурсе «Мисс Вселенная» оказалось под угрозой срыва. Девушке не дают визу в США. Визовые офицеры взяли паузу для вынесения окончательного решения. Об этом сообщается на официальной странице конкурса «Мисс Украина-Вселенная».

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Председатель оргкомитета национального конкурса Анна Филимонова опубликовала в Сети открытое письмо к Временной поверенной в делах США Кристине Квин и другим представителям посольства с просьбой помочь в сложившийся ситуации.

Филимонова вспомнила, что в прошлом году была такая же ситуация с визой «Мисс Украины 2019» Анастасии Субботы и детально объяснила, почему новой участницы «Мисс Вселенной» от Украины пока не дают визу.

«Уважаемые дамы и господа-представители посольства США в Украине! В 2019 Вы оказали неоценимую помощь в получении визы нашей «Мисс Украина-Вселенная 2019» Анастасии Субботе и она приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная 2019»в Атланте, Джорджия, США 8 декабря 2019. Наша «Мисс Украина Вселенная 2020» Елизавета Ястремская должна принять участие в международном конкурсе «Мисс Вселенная 2020», проведение которого было отложено из-за пандемии на 16 мая 2021, который состоится в Майами, США и подготовка к которому стартует 6 мая. Мы выражаем глубокую благодарность Вам за то, что в условиях строгого ограничения записи на собеседование для получения визы США, Посольство смогло сделать для Елизаветы Ястремской исключение и назначили дату собеседования на 31 марта 2021 года. Елизавета прибыла на собеседование в назначенное время полностью подготовлена, со всеми необходимыми документами и со знанием английского языка на достойном уровне. Но, как говорится, история всегда повторяется дважды: дело в том, что родная сестра Елизаветы Ястремской вышла замуж за гражданина США и проживает с ним в Майами и, к сожалению, для нас это неблагоприятное стечение обстоятельств. Также тот факт, что участницы «Мисс Вселенная» не должны быть замужем и не иметь детей, вызвали в визовых офицеров недоверие и они взяли паузу для вынесения своего решения. Со своей стороны, я гарантирую неукоснительное соблюдение Елизаветой Ястремской всех требований визового и эмиграционного законодательства США в рамках предоставленного ей временного коридора пребывания в США и гарантированный возврат ее в Украину в определенный срок. Заранее благодарны за помощь, понимание и поддержку!», - написала Анна Филимонова.

Вчора переможниця “Міс Україна Всесвіт-2020“ Єлизавета Ястремська, яка повинна представити Україну на найпрестижнішому... Опубліковано Miss Universe Ukraine Четвер, 1 квітня 2021 р.

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