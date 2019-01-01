"Мисс Вселенная 2019": представительнице Украины отказали в американской визе

Участие Анастасии Субботы в конкурсе "Мисс Вселенная 2019" под угрозой срыва.

Победительнице конкурса красоты “Мисс Украина-Вселенная 2019“ Анастасии Субботе отказали в американской визе. Таким образом, ее участие в “Мисс Вселенная 2019“ оказалось под угрозой срыва. Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель оргкомитета национального конкурса Анна Филимонова.

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Так, Филимонова отметила, что “Мисс Вселенная 2019“ в этом году пройдет 8 декабря в американском городе Атланта. Кроме того, она разместила в Сети открытое письмо послу США в Украине Уильяму Б.Тейлору младшему.

“Сьогодні переможниця конкурсу “Міс Україна Всесвіт“-2019 Анастасія Суббота, яка повинна була представити Україну на престижному міжнародному конкурсі “Міс Всесвіт“ 8 грудня в Атланті (США), отримала відмову в отриманні американської візи. Щоб участь України в світовому конкурсі все ж відбулася, я змушена звернутися з відкритим листом до Посольства США“.

В обращении Анна отметила, что предыдущие участницы конкурса от Украины никогда не имели проблем с законом. И это первый случай отказа в визе “Мисс Украине-Вселенной“.

“Всі попередні 13 учасниць конкурсу “Міс Всесвіт“ були чудово підготовлені, з гідною репутацією, в різні роки здобували титули 1-ї, 2-ї, 3-ї Віце-Міс Всесвіт і входили до Топ 10, 15, 20 учасниць змагань. Вони ніколи не мали жодних проблем з порушенням дисципліни, а тим паче законів, в тому числі на території США“.

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Кроме того, Филимонова написала, что Анастассия Суббота подала документы в посольство США 14 ноября. Однако работник учреждения заявил, что эти документы подавали уже не впервые и отказал в визе.

Для подання документів до Посольства США Анастасії Субботi була призначена дата 12 листопада 2019 року. У зв'язку зі збоєм комп’ютерної системи їй було запропоновано нову дату: 14 листопада, о 10:30. Вона подала документи, в тому числі офіційний лист-підтвердження від оргкомітету конкурсу “Міс Всесвіт“ (англійською мовою), підтвердження нашого комітету – “Міс Україна Всесвіт“ (українською та англійською мовами), довідку від банку з випискою про рух грошових коштів на її рахунку (українською та англійською мовами), а також усі інші необхідні документи. Працівник посольства США, який спілкувався з нею, запитав про мету отримання візи до США. Анастасія, яка вільно володіє англійською мовою, детально відповіла на його запитання та передала офіційні документи. Переглянувши документи, він сказав, що такі документи подавали вже не вперше. Вона попросила його переглянути офіційну інформацію в Інтернеті та на офіційних вебсайтах. Подивившись у комп’ютер, він без жодних коментарів видав документ про відмову.

Анна попросила посла США в Украине лично вмешаться в решение этого вопроса в связи со сроками проведения конкурса. По правилам “Мисс Вселенная 2019“ Анастасия Суббота должна прибыть в США до 27 ноября.

“Я не хочу вірити, що це було мотивоване будь-якими іншими причинами, аніж великою зайнятістю працівника, який не приділив додаткового часу нашій учасниці. Я прошу Вашого особистого втручання у вирішення цього питання у зв’язку з термінами проведення конкурсу «Міс Всесвіт 2019»: з 28 листопада 2019 р. по 8 грудня 2019 р. Згідно з правилами оргкомітету Анастасія Суббота повинна прибути до США 27 листопада“.

Напомним, ранее Анастасия Суббота рассказала, как относится к пластическим операциям.

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