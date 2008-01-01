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День рождения Лили Коллинз: ТОП-5 лучших ролей голливудской красотки

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18 марта актрисе Лили Коллинз исполняется 32 года.
День рождения Лили Коллинз: ТОП-5 лучших ролей голливудской красотки
День рождения Лили Коллинз: ТОП-5 лучших ролей голливудской красотки
Getty images

В четверг, 18 марта, американская актриса и модель британского происхождения Лили Коллинз празднует день рождения. Знаменитости исполняется 32 года.

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Будущая звезда кино и телевидения родилась в английском городе Гилфорд. Именно в Великобритании началась ее карьера в очень юном возрасте. В два года Лили снялась в одной из программ телеканала «BBC. Когда Коллинз было семь лет, она переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью.

В 2008 - 2009 годах Лили снялась в двух сериях «90210: Новое поколение», после чего ее стали все чаще приглашать в фильмы. Сейчас на счету голливудской красотки около двадцати ролей в кинолентах и телесериалах. Ivona предлагает вспомнить пять самых известных работ именинницы.

ТОП-5 лучших ролей Лили Коллинз

 

  • «С любовью, Рози» - Рози Данн

  • «Вне правил» - Марла Мабри

  • «Красивый, плохой, злой» - Лиз Кендалл

  • Сериал «Отверженные» - Фантина

  • Сериал «Эмили в Париже» - Эмили Купер

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Теги: Лили Коллинз
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Источник: ivonа bigmir)net

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