"Золотой глобус 2021": Названы лучшие фильмы и сериалы
В ночь на понедельник, 1 марта, в США назвали имена всех победителей престижной кино- и телепремии “Золотой глобус 2021“ в 26-ти номинациях. Из-за пандемии коронавируса 78-я церемония вручения прошла в формате видеоконференции.
Читай также: Билли Айлиш рассказала о тайном романе с известным рэпером
Так, одна из ведущих, комедийная актриса Тина Фэй провела трансляцию из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре. А ее коллега, актриса сериала “Парки и зоны отдыха“ Эми Полер вела церемонию из отеля Беверли-Хилтон в городе Беверли-Хиллз.
Полный список номинантов и победителей премии “Золотой глобус 2021“:
(имена победителей выделены жирным шрифтом)
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ЛЕНТЫ
Лучший фильм (драма)
- “Отец“
- “Манк“
- “Земля кочевников“
- “Девушка, подающая надежды“
- “Суд над чикагской семеркой“
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
- “Борат 2“
- “Гамильтон“
- “Мьюзик“
- “Зависнуть в Палм-Спрингс“
- “Выпускной“
Лучший режиссёр
- Эмиральд Феннел
- Дэвид Финчер
- Реджина Кинг
- Аарон Соркин
- Хлоя Цжао
Лучшая мужская роль (драма)
- Риз Ахмед
- Чедвик Боузман
- Энтони Хопкинс
- Гэри Олдман
- Тахар Рахим
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
- Саша Барон Коэн
- Лин-Мануэль Миранда
- Дев Патель
- Джеймс Корден
- Энди Сэмберг
Лучшая женская роль (драма)
- Кэри Маллиган
- Фрэнсис МакДорманд
- Ванесса Кирби
- Виола Дэвис
- Андра Дэй
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
- Мария Бакалова
- Кейт Хадсон
- Мишель Пфайффер
- Розамунд Пайк
- Аня Тейлор-Джой
Лучший актёр второго плана
- Саша Барон Коэн
- Дэниэл Калуя
- Джаред Лето
- Билл Мюррей
- Лесли Одом-мл
Лучшая актриса второго плана
- Гленн Клоуз
- Оливия Колман
- Джоди Фостер
- Аманда Сайфред
- Хелен Зенгель
Лучший сценарий
- “Суд на чикагской семеркой“
- “Земля кочевников“
- “Отец“
- “Манк“
- “Девушка, подающая надежды“
Лучшая музыка к фильму
- Александр Деспла (“Полночное небо“)
- Людвиг Йорансон (“Довод“)
- Джеймс Ньютон Ховард (“Новости со всех концов света“)
- Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист (“Душа“)
- Трент Резнор и Аттикус Росс (“Манк“)
Лучшая песня
- Io sì (Seen) (“Вся жизнь впереди“)
- Speak Now (“Одна ночь в Майами“)
- Tigress & Tweed (“Соединённые Штаты против Билли Холидей“)
- Fight For You (“Иуда и чёрный мессия“)
- Hear My Voice (“Суд над чикагской семеркой“)
Лучший фильм на иностранном языке
- “Ещё по одной“ (Дания)
- “Ла Йорона“ (Гватемала / Франция)
- “Вся жизнь впереди“ (Италия)
- “Минари“ (США)
- “Ты и я“ (Франция / США)
Лучший анимационный фильм
- “Семейка Крудс: Новоселье“
- “Вперед“
- “Путешествие на Луну“
- “Душа“
- “Легенда о волках“
Премия Сесиля Б. Де Милля - Джейн Фонда
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РАБОТЫ
Лучшая драма
- “Корона“
- “Страна Лавкрафта“
- “Озарк“
- “Мандалорец“
- “Рэтчед“
Лучшая комедия/мюзикл
- “Эмили в Париже“
- “Бортпроводница“
- “Великая“
- “Тед Лассо“
- “Шиттс-Крик“
Лучший актёр сериала (драма)
- Джейсон Бейтман
- Джош О’Коннор
- Боб Оденкирк
- Аль Пачино
- Мэттью Риз
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
- Дон Чидл
- Николас Холт
- Юджин Леви
- Джейсон Судейкис
- Рами Юсеф
Лучшая актриса сериала (драма)
- Оливия Колман
- Джоди Комер
- Эмма Коррин
- Лора Линни
- Сара Полсон
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
- Лили Коллинз
- Кейли Куоко
- Эль Фаннинг
- Джейн Леви
- Кэтрин О’Хара
Лучший мини-сериал или фильм для TV
- “Нормальные люди“
- “Ход королевы“
- “Голос перемен“
- “Отыграть назад“
- “Неортодоксальная“
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
- Брайан Крэнсон
- Джефф Дэниэлс
- Итан Хоук
- Марк Руффало
- Хью Грант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
- Кейт Бланшетт
- Дейзи Эдгар-Джонс
- Шира Хаас
- Николь Кидман
- Аня Тейлор-Джой
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
- Джон Бойега
- Брендан Глисон
- Дэн Леви
- Джим Парсонс
- Дональд Сазерленд
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
- Синтия Никсон
- Джиллиан Андерсон
- Хелена Бонем Картер
- Джулия Гарнер
- Энни Мерфи
️Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Дома скандал“: Муж Оли Цибульской против ее откровенных фотосессий
- Жена Дзидзьо засветила подтянутые ягодицы на пляже
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил