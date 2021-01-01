Селена Гомес презентовала клип на первый в ее карьере испаноязычный трек
Знаменитая американская певица и актриса Селена Гомес, у которой есть мексиканские корни, впервые за 12-летнюю музыкальную карьеру записала песню на родном языке своего отца. 28-летняя знаменитость презентовала испаноязычный трек De Una Vez и клип на него.
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Премьера свежей видеоработы Селены состоялась на ее официальном ютуб-канале в пятницу, 15 января. В новой композиции Гомес рассказывает о восстановлении после тяжелого расставания с любимым.
В ролике артистка появилась в нежно-розовом платье с цветочным принтом, украшениях в волосах в виде цветов, необычными серьгами и с брошью, которая олицетворяет разбитое сердце.
“Это начало того, что я давно хотела исследовать. Надеюсь, вам это нравится так же, как и мне“, - прокомментировала в Инстаграм выход нового трека Селена.
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