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Селена Гомес презентовала клип на первый в ее карьере испаноязычный трек

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Певица Селена Гомес, у которой есть мексиканские корни, впервые записала песню на испанском языке.
Селена Гомес презентовала клип на первый в ее карьере испаноязычный трек
Селена Гомес презентовала клип на первый в ее карьере испаноязычный трек
instagram.com/selenagomez

Знаменитая американская певица и актриса Селена Гомес, у которой есть мексиканские корни, впервые за 12-летнюю музыкальную карьеру записала песню на родном языке своего отца. 28-летняя знаменитость презентовала испаноязычный трек  De Una Vez и клип на него.

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Премьера свежей видеоработы Селены состоялась на ее официальном ютуб-канале в пятницу, 15 января. В новой композиции Гомес рассказывает о восстановлении после тяжелого расставания с любимым. 

В ролике артистка появилась в нежно-розовом платье с цветочным принтом, украшениях в волосах в виде цветов, необычными серьгами и с брошью, которая олицетворяет разбитое сердце.

“Это начало того, что я давно хотела исследовать. Надеюсь, вам это нравится так же, как и мне“, - прокомментировала в Инстаграм выход нового трека Селена.

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Теги: Селена Гомеc
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Источник: ivonа bigmir)net

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