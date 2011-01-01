Мика Ньютон показала архивный кадр со времен борьбы с онкологией

Певица Мика Ньютон впервые рассказала, как узнала, что у нее рак и показала фото из больницы.

В начале осени прошлого года украинская певица Мика Ньютон, которая заняла 4 место на “Евровидении 2011“, публично призналась, что перенесла несколько операций из-за рака яичника.

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Спустя четыре месяца 34-летняя артистка решила рассказать о том, как в 2019 году боролась с онкологией и показала фото на больничной койке. По словам Мики, после второй операции врачи ей сказали, что у нее уже третья степень заболевания и ей понадобится 12 курсов химиотерапии. Кроме того, медики сообщили ей, что она никогда не сможет родит ребенка.

“Год назад после второй операции мне сказали, что у меня рак яичников третьей стадии. Они сказали, что мне понадобится 12 курсов химиотерапии, и самой душераздирающей новостью было то, что я никогда не смогу быть мамой. Не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся слова, чтобы описать то, что мы прошли...“, - поделилась воспоминаниями певица.

Через неделю Ньютон получила результаты анализов и оказалось, что врачи были не правы. На самом деле, у нее была первая стадия рака. А это означало, что исполнительница все таки однажды сможет родить ребенка.

“Случилось чудо! Через неделю анализы вернулись, и у меня была первая стадия, так что в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть! Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Молитвы и положительные мысли исцеляют! Я искренне верю, что вся духовная работа, которую я проделала до операции, сработала! Трое онкологов, которые были на операции, не поверили результатам анализов! Я знаю одно - если вы примете все в своей жизни как урок, а не как наказание, вы будете вознаграждены большим временем и, пожалуйста, никогда не переставайте мечтать!“, - обратилась к подписчикам Мика.

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