Андрей Рыбак рассмешил Сеть снимками "располневших" участников "Холостячки"
Звезда “Лиги смеха“, украинский радиоведущий Андрей Рыбак продолжает покорять своих подписчиков прекрасным чувством юмора. Шоумен в очередной раз решил подшутить над участниками первого сезона “Холостячки“.
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На своей странице в Инстаграм Андрей опубликовал коллаж из четырех портретных фото, где изображены он, Александр Эллерт, Алексей Тригубенко и Евгений Ковтуненко. С помощью фотошопа Рыбак добавил мужчинам лишних килограммов. В описании к снимкам Андрей в шутку предложил создать новый проект под названием “Холостеринячка“.
“Холостеринячка 2021“ Любовь, бодипозитив, макдональдс!“, - подписал кадр Рыбак.
“Ахахаха!!! Я не могу!!! Почему мне так смешно?!!“, - прокомментировал Алексей Тригубенко.
“Какой жестяяяякккк!!!!😂😂😂😂😂😂😂😂🔥🔥🔥“, - написал Евгений Ковтуненко.
“У меня 75кг из них 65 голова 😬“, - отметил Александр Эллерт в комментариях.
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