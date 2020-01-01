Андрей Рыбак рассмешил Сеть снимками "располневших" участников "Холостячки"

Андрей Рыбак показал, как он, Александр Эллерт, Алексей Тригубенко и Евгений Ковтуненко выглядели бы с лишними килограммами.

Звезда “Лиги смеха“, украинский радиоведущий Андрей Рыбак продолжает покорять своих подписчиков прекрасным чувством юмора. Шоумен в очередной раз решил подшутить над участниками первого сезона “Холостячки“.

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На своей странице в Инстаграм Андрей опубликовал коллаж из четырех портретных фото, где изображены он, Александр Эллерт, Алексей Тригубенко и Евгений Ковтуненко. С помощью фотошопа Рыбак добавил мужчинам лишних килограммов. В описании к снимкам Андрей в шутку предложил создать новый проект под названием “Холостеринячка“.

“Холостеринячка 2021“ Любовь, бодипозитив, макдональдс!“, - подписал кадр Рыбак.

Андрей Рыбак показал "располневших" участников "Холостячки" instagram.com/rybak_sydney

“Ахахаха!!! Я не могу!!! Почему мне так смешно?!!“, - прокомментировал Алексей Тригубенко.

“Какой жестяяяякккк!!!!😂😂😂😂😂😂😂😂🔥🔥🔥“, - написал Евгений Ковтуненко.

“У меня 75кг из них 65 голова 😬“, - отметил Александр Эллерт в комментариях.

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